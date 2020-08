Há 30 anos o Rali Vinho Madeira, quando o rali Vinho Madeira andava nas bocas do mundo e trazia os melhores pilotos à Região, o italiano Tabaton era o grande dominador da primeira etapa do Rali Vinho Madeira, partindo para a segunda etapa como líder incontestado. O DIÁRIO acompanhava a prova que, à data, contava ainda com Robert Droogmans na segunda posição – sem muita preocupação com Tabaton, uma vez que terminar em segundo lugar bastava-lhe para conquistar a Europa.

Em terceiro, estava o português Carlos Bica. O melhor madeirense nessa prova, foi Vitor Sá.

Clique abaixo para recordar a reportagem da equipa de desporto do DIÁRIO que fazia a manchete da edição impressa