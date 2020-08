Bruno Magalhães aponta o pódio nesta edição

Bruno Magalhães arranca para esta edição do Rali Vinho da Madeira (RVM) disposto a lutar pelo pódio, bem como ser o melhor entre os pilotos que lutam pelo Campeonato de Portugal de Ralis.

“Vamos tentar lutar pelo pódio. Julgo que, se o conseguir, serei o primeiro piloto a o conseguir em nove ocasiões. O meu objectivo na Madeira era, por norma, tentar discutir a vitória mas desta vez temos também de pensar no Campeonato de Portugal de Ralis. Nesse contexto, a nossa principal meta é ser os melhores entre as equipas inscritas nessa competição. Para além disso, os pilotos madeirenses estão muito rápidos”, admitiu o piloto português no página oficial da internet do RVM.

Bruno Magalhães tem 40 anos de idade e começou nos ralis em 1999 com um VW Golf GTi. Até 2001 tripulou algumas versões de Mitsubishi Lancer em 2002 iniciou uma longa ligação à Peugeot que haveria de terminar apenas em 2015 após tripular vários modelos. Passou pelos comandos de um Ford Fiesta R5, duas temporadas com Skoda Fabia R5 e, desde o começo de 2019, com um Hyundai i20 R5. Venceu o Rali Vinho da Madeira quatro vezes (2011, 2012, 2014 e 2015), foi campeão nacional em três anos e ainda vice-campeão europeu em 2017.