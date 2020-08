Concorrente do Big Brother ganha viagem à Madeira e Cláudio Ramos alerta para uso da máscara

Daniel Monteiro, concorrente do Big Brother, ganhou uma viagem à Madeira. O bombeiro de Valongo, que participou na mais recente edição do 'reality show' da TVI, tinha voltado à casa mais vigiada do país há duas semanas depois de ser expulso e o objectivo passava por cumprir missões secretas. O prémio contemplava uma semana de férias na 'Pérola do Atlântico' para duas pessoas, num hotel de cinco estrelas, e o nortenho acabou por levar a melhor sobre outro concorrente que tinha regressado à Ericeira, neste caso Hélder Teixeira.

A conquista - que deixou Daniel Monteiro visivelmente entusiasmado - mereceu até um reparo do apresentador do Big Brother, Cláudio Ramos, que não esqueceu a recente medida aplicada pelo Governo Regional. "Levem máscaras por favor", atirou.

O bombeiro escolheu como companhia para os dias de descanso cá na ilha a namorada, Iury, que curiosamente revelou no 'reality show' que já havia trabalhado, durante um Verão, no Porto Santo. De resto, a grande final do Big Brother elegeu como grande vencedora Soraia, que levou para casa um cheque de 50 mil euros.