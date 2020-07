Organização do Rali Vinho Madeira lança vídeo a apelar ao distanciamento social

A organização do Rali Vinho Madeira lançou, esta terça-feira, um vídeo a alertar para a importância de manter o distanciamento social, além de lembrar que a “covid-19 ainda não foi embora”.

“Esta é a mensagem de alerta e sensibilização do RVM, a todos participantes e público em geral, em particular àqueles que elegeram o automobilismo como o seu desporto de eleição. Nestes tempos difíceis em que só as boas práticas de cada pessoa podem garantir a segurança e a qualidade de vida de toda uma comunidade, a Comissão Organizadora do Rali Vinho Madeira 2020, convidou pilotos e registou a opinião de alguns cidadãos que estão a viver como todos nós as contingências da pandemia”, lê-se na nota oficial.

O Rali Vinho Madeira 2020 está agendado para 7 e 8 de Agosto.