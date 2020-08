O Vereador João Pedro Vieira, que tutela o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, visitou esta tarde o centro de operações do Rali Vinho da Madeira (RVM).

No âmbito da visita, o vereador deixou “uma palavra de incentivo a todos aqueles que estão envolvidos na organização da prova, porque este é de longe o maior evento desportivo, social, cultural e também com grande impacto económico na Região Autónoma da Madeira”.



Ao site oficial do RVM João Pedro Vieira alertou para a segurança, que é também uma das preocupações e onde diz acreditar que “nunca como hoje o sucesso do Rali esteve nas mãos dos madeirenses” e reforça o apelo que tem vindo a ser feito nos últimos dias para o cumprimento das recomendações de segurança.

“Que este ano inclui uma recomendação adicional que é utilizar máscara e manter o distanciamento social”.

O Rali Vinho da Madeira estende-se por muitos quilómetros e no seu entender “é possível que cada um e nós se coloque em segurança e cumpra com as regras das Autoridades de Saúde e da Organização da Prova”.