Rui Jorge Fernandes quer ganhar a sua classe no Rali Vinho Madeira

Rui Jorge Fernandes alinha nesta edição do Rali Vinho da Madeira com o objetivo de “ganhar a nossa classe e ser o melhor entre os utilizadores de carros de duas rodas motrizes de tração dianteira. Temos vindo a melhorar e o nosso carro está cada vez mais competitivo, o que, julgo, nos permitirá alguma margem de manobra. Neste rali, tradicionalmente difícil, longo e quente, os pilotos com viaturas Rally4 vão voltar a ser muito rápidos mas penso que os podemos vencer”, afirmou o piloto ao site oficial do Rali Vinho Madeira.

O jovem piloto iniciou a sua carreira em Skoda Fabia TDi e já passou pelo volante de viaturas como o Citroën Saxo, Mitsubishi Lancer Evo IX, Citroën C2 R2 e foi sempre um dos protagonistas tanto na classe como no grupo em que esteve inserido. Desde o ano passado utiliza um Renault Clio R3T.