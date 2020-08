Equipas desfilam amanhã pela Avenida do Mar

É já amanhã, dia 6 de Agosto, que decorrer a apresentação das equipas, que irão alinhar na 61.ª edição do Rali Vinho Madeira, ao público.

A cerimónia terá lugar a partir das 21h30 com centro nevrálgico na Praça do Povo, infraestrutura que recebe desde o ano passado o pódio e parques fechados do Rali Vinho da Madeira.

O programa desta apresentação compreende a passagem das equipas com os seus carros de competição pelo pódio e, posteriormente, uma volta, entre a Praça da Autonomia e a Rotunda Sá Carneiro, pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Para além das verificações administrativas e técnicas iniciais, esta será uma boa ocasião para os muitos aficionados da modalidade poderem ver mais de perto os nomes que corporizam a competição bem como observar e sentir o característico 'roncar' das viaturas de rali.

A competição propriamente dita tem lugar na sexta e sábado, ao longo de 16 provas especiais.