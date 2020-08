Vinho Madeira para os 'campeões' de 2020

As três melhores equipas da edição de 2020 do Rali Vinho Madeira (RVM) serão presenteadas com uma garrafa de vinho Madeira, iniciativa do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira e de três empresas do sector, segundo divulgou o site oficial do RVM.

Para o piloto e copiloto que conquistarem o título de campeões, a Justino’s Madeira Wines, S.A irá oferecer duas garrafas de Boal 1964.

Para os segundos classificados a Vinhos Barbeito (Madeira), Lda irá oferecer 2 garrafas TN 20 anos do projecto Ribeiro Real.

Já a equipa colocada em terceiro lugar, a Madeira Wine Company, S.A. escolheu 2 garrafas de Blandy's 10 anos Bual.

O Vinho Madeira sempre esteve associado a grandes momentos, a subida ao pódio do 'top 3' vencedor do RVM 2020 será com certeza um desses grandes momentos.