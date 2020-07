Mais de 60 estão inscritos para a grande prova

Mais de 60 concorrentes manifestaram a sua vontade em estar presentes na próxima edição do Rali Vinho da Madeira, prova que estará na estrada entre os próximos dias 6 e 8 de agosto.

"Do lote de pilotos inscritos constam muitos nomes sonantes da cena regional, nacional e internacional da modalidade", anuncia a organização.

Na lista de inscritos, muitos deles presente no Rali da Calheta do pretérito sábado, lista a ser revelada brevemente, constarão 17 viaturas R5, 1 WRC, 2 RGT, 1 da nova categoria R4 e 3 NR4 entre muitos outros modelos capazes de cativar a atenção do público.

Conheça desde já o percurso detalhado da prova deste ano