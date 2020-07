Rali Vinho Madeira com 60 inscritos

A organização do Rali Vinho Madeira anunciou há instantes a lista oficial das equipas inscritas para a edição de 2020 daquela que é a mais importante prova automobilista a realizar na Região, este ano sob fortes medidas de segurança, muito devido à pandemia da covid-19.

Tal como nas edições anteriores a lista publicada conta com pilotos que estão inscritos para lutar pelos pontos do European Rally Trohpy (ERT), e outros que irão estar na corrida, apenas para o Campeonato da Madeira Ralis Coral (CMR).

Com uma lista de 60 inscritos, o campeão das últimas três edições (2019, 2018 e 2017) Alexandre Camacho e Pedro Calado volta a ter o número 1 na edição deste ano da competição, que irá para a estrada entre 6 a 8 de Agosto. Um total de 37 equipas figuram na lista de inscritos do ERT e as restantes 23 estão na publicadas na lista do CMR.

De referir que o rol de inscritos reunido para o 'Vinho Madeira' revela uma grande qualidade e promete muita animação tanto ao nível da classificação absoluta como no que toca aos agrupamentos e classes em que a competição se desdobra. Da lista constam os principais animadores da modalidade a nível nacional e regional com um parque automóvel notável em que se destacam 17 viaturas R5, 1 WRC e 2 Porsche entre muitos outros.

O primeiro piloto a arrancar será o campeão regional em título e vencedor das últimas três edições do evento, Alexandre Camacho num Citroën C3 R5. Outros actuais campeões com presença confirmada serão o de Espanha, José Maria Lopez noutro Citroën C3 R5, o de Portugal, Armindo Araújo, e o dos Açores, Luis Miguel Rego, ambos em Skoda Fabia R5 Evo. Na lista destacam-se outros pilotos que já venceram a clássica madeirense, Bruno Magalhães em Hyundai i20 R5, José Pedro Fontes em Citroën C3 R5, Vítor Sá com um Citroën DS3 R3T e Adruzilo Lopes em Peugeot 208 R2.

A luta pelas primeiras posições terá também como 'actores' Miguel Nunes, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio e João Silva, todos em Skoda Fabia R5 Evo, Pedro Meireles em Volkswagen Polo GTi R5 e Pedro Paixão em Skoda Fabia R5. Rui Pinto alinha o habitual Ford Focus RS WRC e Filipe Freitas e Gil Freitas compõem o contingente em Porsche 991 GT3 RS. A lista de inscritos hoje apresentada engloba também excelente lote de pilotos nos agrupamentos NR4, RC3, RC4 e RC5.