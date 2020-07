Veja as verificações técnicas dos carros que vão acelerar no Rali da Calheta

É já amanhã que vai para a estrada a 16.ª edição do Rali da Calheta, organização do Club Sports da Madeira que abre o Campeonato da Madeira de Ralis Coral.

A prova a ser disputada na costa sudoeste da ilha reuniu uma lista de 45 inscritos em que destacam 12 viaturas R5, um WRC e 3 Porsche.

Conforme refere a organização, o lote de pilotos presentes no evento é também de grande qualidade pois à partida estarão nada menos que cinco campeões nacionais, cinco campeões regionais, alguns dos mais prometedores pilotos portugueses e os principais animadores dos vários grupos e categorias.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a lutar pelo triunfo na Calheta estarão certamente os dois principais interessados no título regional deste ano: Alexandre Camacho e Miguel Nunes, que se estreiam, respectivamente, com um Citroën C3 R5 e um Skoda Fabia R5 Evo.

Pedro Paixão também alinha nesta prova com o seu habitual Skoda Fabia R5 e Rui Pinto traz de novo às estradas locais o competitivo Ford Focus RS WRC. Ao volante dos três Porsche 993 GT3 estarão Filipe Freitas, Gil Freitas e Paulo Mendes enquanto Filipe Pires traz de novo ao campeonato regional o seu Mitsubishi Lancer Evo X.

"Como é disputado no específico asfalto madeirense, o Rali da Calheta será aproveitado por vários pilotos que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis para preparar o Rali Vinho da Madeira", lembra a organização.

"A pensar em encontrar o melhor acerto para as suas viaturas mas, por certo, a figurar com frequência na lista dos pilotos mais rápidos em classificativa surgirão Ricardo Teodósio e Armindo Araújo em Skoda Fabia R5 Evo, Bruno Magalhães num Hyundai i20 R5, José Pedro Fontes em Citroën C3 R5 e ainda Pedro Meireles em VW Polo GTi R5. Presentes estarão também Miguel Correia, António Dias e o açoriano José Paula", acrescenta.

Para além do atractivo da estreia em solo madeirense do Peugeot Rally4 de Pedro Almeida, "a prova calhetense terá animação em vários nichos da classificação como as classes RC3 e RC4 onde despontam nomes como os de Vítor Sá, Miguel Caires, Rui Jorge Fernandes, André Silva ou João Ferreira. À partida estarão também sete Toyota Yaris da competição monomarca e os Datsun 1200 de Cláudio Nóbrega, o Toyota Starlet de José Jarimba, os Ford Escort Mk II de Pedro Coelho e Rui Nunes ou o BMW E36 de Miguel Gouveia".