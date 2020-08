Ricardo Teodósio quer ser o melhor do Campeonato de Portugal

A terceira prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis de 2020 vai de viagem até à Madeira. Um rali exigente e muito técnico, inclina-se para os especialistas locais, com os candidatos ao título nacional a guardarem duelos específicos, que aumentam as doses de emoção na prova madeirense. A ARC Sport, campeã nacional de equipas, conta nas suas fileiras com o campeão Ricardo Teodósio, com Miguel Correia e Paulo Neto, agora bem acompanhados por duas referências regionais. O piloto madeirense João Silva, sempre candidato à vitória e o campeão dos Açores, Luís Miguel Rego.

Depois de dois terceiros lugares nas duas primeiras provas do ano, os campeões nacionais Ricardo Teodósio e José Teixeira estão focados em chegar ao primeiro lugar entre os candidatos ao título nacional, embora a tarefa não seja nada fácil.

“Lá precisar de ganhar, precisamos… Vamos lá ver é se conseguimos ser os melhores entre os concorrentes ao Campeonato de Portugal. Gosto muito do rali, mas costuma acontecer sempre alguma coisa menos positiva. Esperamos que, este ano, tudo corra pelo melhor. Vamos tentar ganhar, sabendo que o ânimo de toda a equipa está em alta. Carro, navegador e piloto estão em forma”, gracejou Ricardo Teodósio.

João Silva e Luís Rego as duas estrelas insulares

Este ano a ARC Sport vai contar com um dos melhores especialistas nos pisos de asfalto da ilha da Madeira. João Silva, acompanhado por Victor Calado, vão tripular a mais recente evolução do Skoda Fabia R5, sendo, obviamente, sérios candidatos à vitória.

“Estamos preparados para tudo, e estou muito satisfeito por participar no Rali Vinho Madeira com uma equipa de topo e um carro de topo. O Skoda Fabia R5 Evo é um carro espectacular, e a adaptação foi rápida. A vitória é o nosso principal objectivo, embora a concorrência seja bastante forte. Há um grande leque de candidatos à vitória, ao nível dos melhores concorrentes locais, mas também por parte dos principais concorrentes do continente. Ficamos confiantes em relação a um rali tão importante como este”, disse João Silva.

O Campeão de Ralis dos Açores faz questão de estar presente no Rali Vinho da Madeira. Com uma paragem competitiva demasiado longa, Luís Miguel Rego quer progredir ao volante do Skoda Fabia R5 Evo, contando, para isso, com o apoio da ARC Sport e dos imprescindíveis conhecimentos do navegador Jorge Henriques.

“Este é um desafio bastante grande, num rali muito exigente, onde os melhores pilotos locais e os mais experientes do CPR são os naturais candidatos à vitória. A nossa presença na Madeira é para evoluir, aprender e conhecer melhor o carro. No fundo, ganhar ritmo neste rali é o mais importante, porque para nós o Rali dos Açores irá ser a prova de abertura do campeonato regional. Aproveitar a prova e fazer mão ao carro, é o que pretendemos, sabendo que ficar entre os cinco primeiros do CPR, seria um excelente resultado”, considerou Luís Miguel Rego.

Numa evolução constante, agora aos comandos de um Skoda Fabia R5, Miguel Correia, acompanhado pelo muito experiente António Costa, regressa à prova madeirense, onde já alcançou excelentes resultados.

“É sempre um prazer correr na Madeira. Já aqui vivemos momentos muito positivos, e espero voltar a conseguir bons resultados, numa prova muito técnica e cheia de bons especialistas. Estamos confiantes”, concluiu Miguel Correia.

Este é um ano estranho em termos competitivos, mas também uma temporada de adaptação para Paulo Neto que, pela primeira vez, irá tripular um Skoda Fabia R5 no asfalto da Madeira. Com Vítor Hugo no banco do lado, o piloto garante que vai tentar fazer o melhor possível.

“Na verdade, é uma estreia com um R5, numa prova que gosto muito. Pretendo sentir-me mais à vontade com o carro e fazer mais uns quilómetros de adaptação. É uma prova muito exigente e não vamos aspirar a grandes resultados, uma vez que os concorrentes madeirenses conhecem muito bem o trajecto, que aliás gosto bastante. Os testes que realizámos foram positivos e temos boas perspectivas para o rali”, disse Paulo Neto.

A ARC Sport vai estar presente no Rali Vinho da Madeira com cinco Skoda Fabia R5, entregues a outros tantos pilotos com objetivos distintos. No entanto, a responsabilidade para a equipa de Aguiar da Beira é igual, com todos os elementos da equipa empenhados em garantir a melhor prestação possível a todos eles.

“Este é mais um desafio demasiado importante. Sabemos que vamos enfrentar grandes dificuldades e lutar contra concorrentes muito fortes, mas tudo faremos para que os objectivos de todos os nossos pilotos sejam alcançados. Contamos com uma equipa muito unida e coesa, habituada a fazer o melhor, através de um elevado grau de profissionalismo e dedicação. Estamos confiantes, desejando uma boa prova a todos, numa rali que gostamos bastante”, disse Augusto Ramiro.

O Rali Vinho da Madeira vais estar na estrada esta sexta-feira e sábado, contando com 16 provas especiais de classificação.