Madeira regista novo caso positivo de covid-19

A Madeira regista esta terça-feira 1 novo caso positivo a reportar, "tratando-se de 1 viajante que se encontrava em estudo pelas autoridades de saúde", informou o IASaúde. Das situações reportadas ontem, assinala-se que 1 não se confirmou. O novo caso positivo é de um não residente, proveniente de Malta.

Durante esta terça-feira, "foram identificadas no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira mais duas situações que se encontram em análise pelas autoridades de saúde", acrescenta o boletim epidemiológico. As investigações epidemiológicas e análises laboratoriais estão em curso.

No total, a Região contabiliza até à data 117 casos confirmados de covid-19, dos quais 98 são casos recuperados e 19 são casos activos.

"Os 19 casos activos consistem em 16 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de covid-19 do Aeroporto da Madeira e três casos de transmissão local. São 14 as pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 4 no respectivo domicílio e 1 permanece hospitalizada na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19", refere a informação do IASaúde.