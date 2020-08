12 equipas ainda não levantaram material para RVM

Decorreu ao longo deste sábado, a entrega do material aos concorrentes inscritos no Rali Vinho da Madeira 2020, na escola Horácio Bento de Gouveia, o novo centro de operações da prova.

A maioria dos concorrentes já está na posse do material necessário para a 61.ª edição, agendada para 6, 7 e 8 de Agosto. Faltam apenas 12 das 60 equipas inscritas, incluindo o actual líder do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Armindo Araújo.

De acordo com a organização, o processo obedeceu às recomendações das autoridades de saúde: medição de temperatura, uso de máscara, uso de desinfectante e distanciamento social.

O material entregue aos concorrentes inclui conjunto de cadernos de itinerários e mapas identificativos para os condutores e os elementos da assistência, placa de assistência e placa auxiliar, números de competição, autocolantes de publicidade e informações importantes para as verificações documentais, técnicas e para o Parque de Assistências.

A entrega do material continua este domingo, mas apenas na parte da tarde, entre as 15 e as 18 horas.