Armindo Araújo quer manter liderança no Nacional de Ralis

Armindo Araújo participa nesta edição do Rali Vinho da Madeira (RVM), com o objectivo de conseguir sair da Região na liderança do Nacional de ralis.

“Estamos, Acima de tudo, a pensar numa boa operação para o Campeonato de Portugal de Ralis, que lidero. Gostaria também de tentar lutar por um lugar no pódio absoluto mas teremos muitas dificuldades devido à rapidez dos pilotos locais. Apesar disso, vamos tentar o melhor resultado final à geral possível. Na Calheta vinha imprimindo um bom ritmo e liderava entre os pilotos nacionais. Isso mostrou que dispomos de uma boa afinação e que a Racing Factory está a fazer um bom trabalho. Estou muito motivado e optimista”, adiantou ao site oficial do RVM

Armindo Araújo tem 42 anos de idade e a sua estreia nos ralis aconteceu em 2000 com um Citroën Saxo. Em 2002 passou a defender as cores da marca francesa com um Saxo Kit-Car e em 2005 mudou para a Mitsubishi, correndo primeiro com o Lancer Evo VIII MR e depois com o Lancer Evo IX. Em 2011 e 2012 militou no campeonato mundial com um Mini JCW WRC. Abandonou a competição nessa altura e regressou em 2018 com um Hyundai i20 R5. Esta temporada tripula um Skoda Fabia R5 Evo. Araújo foi cinco vezes campeão nacional absoluto, campeão mundial de Produção em 2010 e campeão português da Promoção em 2000.