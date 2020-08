Comerciantes do Porto Santo queixam-se de falta de apoio e policiamento

Falta de policiamento e de apoio por parte da Câmara Municipal do Porto Santo são dois dos motivos que levaram ontem os comerciantes da ‘ilha dourada’ a encerrarem os estabelecimentos mais cedo, às 22h30.

Miguel Velosa, presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, chegou mesmo a dizer que “quase todas as câmaras da Região Autónoma da Madeira ajudaram os empresários monetariamente, coisa que não aconteceu no Porto Santo”.

Ao DIÁRIO, o empresário queixou-se também da falta de policiamento, pois afirma que por noite existem apenas dois agentes policiais nas ruas, o que, garante, “não é suficiente para controlar 400/500 pessoas”.

“Ao abrir as fronteiras não fizeram o controlo devido e neste momento estamos com um número extremamente alto de pessoas no Porto Santo, não há um controlo na entrada”, disse, sublinhando que “eles não são super-polícias”.

Miguel Velosa admitiu ainda que “é impossível” estar a servir e a controlar as pessoas que saem com a garrafa para a via pública, ou que arrastam as mesas e ficam coladas umas nas outras, e que isto faz com que os funcionários não consigam fazer um serviço de qualidade.

“É uma loucura o que está a acontecer à noite no Porto Santo” “Há uma lei, nós todos estamos sujeitos à lei. Com este protesto estão a querer dizer que estão acima da lei e ninguém está acima dela. Os interesses pessoais de ganhar dinheiro ou outros não podem estar acima do interesse colectivo”.

Por fim, alertou também para o vandalismo após o fecho dos estabelecimentos, o que tem sido uma constante nos últimos tempos. “Posso reportar que ainda ontem ao regressar a casa, por volta das 4 horas, acabei por encontrar contentores a meio da estrada. São situações muito complicadas e tem de haver uma concertação de ideias entre a PSP, a Câmara Municipal do Porto Santo e a Direcção Regional de Saúde”, concluiu.