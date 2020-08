Viatura eléctrica reforça patrulhamento da Esquadra do Porto Santo

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa, através de um comunicado de imprensa, que a Esquadra Policial do Porto Santo dispõe, a partir da presente data, de uma viatura policial eléctrica (carro-patrulha), distribuída pela Direcção Nacional da PSP, contribuindo assim para uma melhoria do patrulhamento com uma menor pegada ecológica.

Recorda que, em 2018 e 2019, no âmbito do projecto Porto Santo Sustentável 'Smart Fossil Free Island' e numa parceria promovida pela Região através da Agência Regional de Energia e Ambiente da Madeira (AREAM) e da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), a PSP do Porto Santo usufruiu, a título de empréstimo, de uma viatura eléctrica idêntica e que se revelou muito adequada ao serviço de patrulhamento na ilha.

"Com este investimento, a Polícia de Segurança Pública associa-se à estratégia de redução de emissões de gases com efeito de estufa na ilha, contribuindo para o objectivo de transformar o Porto Santo num território mais sustentável e seguro, através da diminuição da pegada ambiental e do incremento do policiamento de proximidade", sublinha.

Além disso, adianta que, no decurso do último ano, a Direcção Nacional da PSP adquiriu e distribuiu a este Comando Regional de Polícia, além desta viatura eléctrica, três carros de patrulha caracterizados, duas viaturas caracterizadas para a valência de trânsito, uma viatura descaracterizada reservada à investigação criminal e duas viaturas de comando, as quais se encontram distribuídas e ao serviço da segurança da população madeirense.