Jovens promovem limpeza do Porto Santo

No âmbito da Assembleia Municipal Jovem do Porto Santo (AMJPS) que neste ano de 2019/2020 se dedicou ao tema ‘O lazer no Porto Santo’, foi dado hoje início a uma acção de limpeza em pontos estratégicos desta ilha, incluindo a praia, a serra, as veredas e mesmo a cidade. O trabalho começou esta manhã na praia e no cais.

O objectivo é “sensibilizar” a comunidade local para os problemas da Natureza e para a necessidade de proteger e conservar a praia do Porto Santo. Esta efeméride está associada ainda à celebração do Dia Mundial da Conservação da Natureza.

A acção de limpeza foi uma das decisões tomadas pelos jovens membros da AMJPS, revelam em nova enviada à comunicação, social. Foi ainda apresentada uma “proposta no âmbito do lazer passivo (a solicitar a concretização ao executivo), que não foi revelada.