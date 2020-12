Adán "lamenta" que Casillas não tenha contado tudo sobre o futebol português

O guarda-redes do Sporting Antonio Adán afirmou hoje que o antigo guardião Iker Casillas não lhe contou tudo sobre o futebol português, em resposta a uma mensagem do compatriota, após um lamento sobre o empate frente ao Famalicão.

"Há coisas sobre o futebol português que não me contaste", escreveu Adán na rede social Instagram, comentando uma resposta dada por Casillas sobre o resultado conseguido pelo Sporting (2-2), que permitiu ao FC Porto aproximar-se do líder da I Liga.

Adán, titular no empate em Famalicão, "abriu" o diálogo, ao escrever na sua conta de Instagram: "Ontem [sábado] saímos com a sensação de ter perdido dois pontos, há coisas que temos de corrigir, eu incluído. Toca a pensar em sexta-feira, força Sporting".

"Toc, toc, abre a porta! O Porto está a chegar" foi a resposta de Casillas, antigo guardião do FC Porto, ao amigo e antigo companheiro no Real Madrid, que motivou o comentário final de Adán, que não ficou isento de culpas num dos golos do Famalicão.

O empate do Sporting (2-2), que viu um golo que poderia ter ditado o triunfo ser anulado pelo videárbitro, facto que motivou bastantes protestos e ditou a expulsão do técnico Rúben Amorim, permitiu ao FC Porto aproximar-se da liderança da prova, após o triunfo por 4-3 frente ao Tondela.

Os 'leões' lideram a prova com 23 pontos, mais quatro do que o FC Porto, que é segundo, e mais cinco do que Benfica e Sporting de Braga, que têm menos um jogo disputado.