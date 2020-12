Semana arranca com trânsito desimpedido

Bom dia.

A semana arranca sem muitas zonas vermelhas para o trânsito. A esta hora é em São Martinho que há mais pressão nas estradas, tanto junto à saída da via rápida para entrar no Funchal, como entre a rotunda do Cemitério das Angústias e a Escola Dr. Francisco Fernandes.

A Rua das Maravilhas e Rua Luís de Camões estão demoradas e também a Avenida do Infante. O Caminho de Santo António é outro ponto crítico.

O trânsito também já está complicado próximo do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da escola Dr. Horácio Bento Gouveia.

Como é hábito, a zona perto do Mercado dos Lavradores e do Centro Comercial Anadia são de acesso difícil a esta hora, e a Rua Brigadeiro Oudinot, a Rua do Visconde de Anadia, também. Acima, a Rua da Ribeira de João Gomes, a Rua Conde Carvalhal e a Rua Dr. Pestana Júnior são outros pontos críticos.

A Rua 5 de Outubro e a 31 de Janeiro também estão concorridas, bem como e o Largo Severiano Ferraz, perto da Cruz Vermelha.