A Madeira registou mais um dia sem novos casos positivos de covid-19 e regista mais um doente recuperado, passando a haver 24 casos activos estando um nos cuidados intensivos. Há mais dois casos suspeitos.

O Instituto de Administração da Saúde informa que, até ontem, foram contabilizadas 1583 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos quais 1459 não se confirmaram.

A região mantém o total de 124 casos confirmados de COVID-19. Há a reportar a identificação de duas situações que se encontram em estudo. Tratam-se de dois passageiros identificados na operação de rastreio no aeroporto da Madeira.

Os 24 casos activos são 21 casos importados identificados no Aeroporto da Madeira e 3 casos de transmissão local.

Há 20 pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira, um no domicílio, dois hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à COVID-19 e um na Unidade de Cuidados Intensivos.

Até ontem, 18727 pessoas estavam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 7959 destas pessoas estão em vigilância activa.

Relativamente aos testes para despiste de COVID-19 realizados na RAM, assinala-se que no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 54445 amostras para teste. Na operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há um total de 25255 colheitas para teste.