Mais um caso suspeito de covid-19 na Madeira

Na nota divulgada esta tarde, o IASAÚDE dá conta que até ao dia 24 de Julho, "foram contabilizadas na RAM 1.562 notificações de casos suspeitos de COVID-19, 1.457 das quais não se confirmaram".

Sobre os 10 casos activos, explica que "consistem em 7 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira e 3 casos de transmissão local. Oito pessoas encontram-se em isolamento em unidade hoteleira dedicada. Os outros 2 casos activos permanecem em isolamento, em domicílio próprio".

Assim, sobre o caso suspeito a registar hoje, a autoridade de saúde regional reporta que as análises desta pessoa encontram-se "em estudo", tratando-se "de 1 viajante identificado no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira, que chegou à região durante o dia de ontem. A investigação epidemiológica e análises laboratoriais estão em curso", afiança".