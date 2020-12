Temperatura desceu praticamente aos zero graus mas não nevou

Se tinha esperança de pudesse voltar a nevar este fim-de-semana nos picos mais altos da Madeira, conforme chegou a constar na previsão meteorológica emitida nos últimos dias, ‘tire o cavalinho da chuva’. É verdade que as condições atmosféricas estiveram muito perto de reunir as condições para que tal viesse a acontecer, mas é certo que não caiu neve e já não se prevê que tal possa ocorrer nem hoje nem nos próximos dias.

Com efeito a temperatura do ar na estação meteorológica mais alta da Região – Pico do Areeiro - ainda chegou a descer quase até aos zero graus centígrados (ºC), mas quando tal se verificou, tanto na noite de ontem, sábado (0,3ºC), como na de hoje, domingo (0,7ºC), faltou a necessária precipitação – além de outras condições atmosféricas – para poder proporcionar precipitação em forma de neve.

Enquanto ontem, sábado, o Pico do Areeiro ainda registou um acumulado de 12,3 mm de precipitação, hoje (até às 9 horas) a precipitação ocorrida – quase toda já esta manhã – correspondeu a apenas 1 mm.

Não há neve mas está frio. Aliás, acima da cota dos 500 metros de altitude as temperaturas, esta noite voltaram a situar-se abaixo dos 10ºC. A mínima mais alta foi registada no Funchal/Lido (15,4ºC)