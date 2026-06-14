Oito distritos sob aviso amarelo até às 21 horas devido a aguaceiros e trovoada

Oito distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo até às 21:00 devido à previsão de aguaceiros e trovoada, e, por vezes, granizo e vento, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.

No caso de Coimbra e Santarém, o alerta visa o interior destes distritos, precisou o IPMA.

Para os restantes distritos do continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira não foi emitido qualquer nivel para hoje.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.