Estátua de João Fernandes Vieira vandalizada no Funchal

Pelo segundo dia consecutivo, uma estátua que se encontra na cidade do Funchal 'amanheceu' vandalizada. Trata-se do busto de João Fernandes Vieira, que está no Jardim Municipal.

De acordo com um munícipe, além de ter um pano a cobrir a zona da boca, o pedestal apresentava ainda algumas pinturas.

João Fernandes Vieira nasceu na Madeira, em 1610, e foi um dos heróis da expulsão dos holandeses de Pernambuco, no Brasil. Faleceu a 10 de Janeiro de 1681, em Olinda, uma Capitania de Pernambuco.

De recordar que, ontem, no Parque de Santa Catarina, a estátua de Cristóvão Colombo também foi vandalizada, aparecendo 'tombada' do seu pedestal.