Auditório do jardim Municipal com nova acessibilidade

O Auditório do Jardim Municipal do Funchal está a ser alvo de um conjunto de obras de beneficiação, com vista à criação de novas acessibilidades. A intervenção da Autarquia, no valor de 20 mil euros, vem permitir que este espaço cultural fique acessível a pessoas com mobilidade reduzida.

Rúben Abreu, Vereador com o pelouro das Obras Públicas na Câmara Municipal do Funchal, visitou, esta semana, os trabalhos em curso que vão contemplar a construção de uma rampa de acesso ao auditório, para além de uma instalação sanitária para pessoas portadoras de deficiência. Serão, igualmente, realizadas intervenções para correcção dos desníveis existentes na entrada para o palco, que dificultava a circulação de crianças, pessoas com deficiência motora e idosos, em diversas actividades e espectáculos.

Esta intervenção junta-se a uma série de investimentos no campo da inclusão e da acessibilidade que o Município tem levado a cabo nos últimos anos em diversos equipamentos culturais da cidade, desde logo no histórico Teatro Municipal Baltazar Dias, com a implementação, entre outros, de trepadores de escadas para facilitar o acesso ao palco e ao Salão Nobre, a disponibilização de lugares para invisuais e para pessoas em cadeira de rodas na sala de espetáculos, e também com a remodelação da bilheteira de forma a torná-la acessível, com uma entrada nivelada e um balcão rebaixado.

Nos museus municipais Henrique e Francisco Franco e A Cidade do Açúcar, a Autarquia adquiriu, igualmente, audioguias e ainda réplicas de peças que permitem o manuseamento e tacto por parte dos visitantes com deficiências auditivas e visuais, e realizou diversas obras de rebaixamento dos degraus, colocação de rampas, construção de casas-de-banho adaptadas e criação de zonas de descanso e contemplação.

“Procuramos quebrar barreiras físicas, seja no espaço urbano ou no campo cultural e turístico, pois não podemos consentir que as pessoas fiquem em casa e deixem de participar activamente na vida cultural da cidade, porque fisicamente os locais se encontram inacessíveis", referiu Rúben Abreu, salientando que a cidade e a Cultura "têm de estar acessíveis a todos, e o nosso Executivo camarário tem trabalhado, desde há bastante tempo a esta parte, para tornar o Funchal mais acessível e mais inclusivo, e é com orgulho que os resultados estão à vista”, concluiu Rúben Abreu.