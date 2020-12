Projecto ‘Monumental Acessível’ arranca segunda-feira no Funchal

A primeira fase de intervenção da empreitada ‘Monumental Acessível’ arranca segunda-feira, 7 de Dezembro no Funchal. O projecto da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal vai melhorar as condições estruturais e de acessibilidade na Estrada Monumental, nomeadamente no troço compreendido entre a Ponte do Ribeiro Seco e o Fórum Madeira.

Bruno Martins, Vereador com o pelouro da Mobilidade Urbana no concelho, avança que este projeto vem “reforçar a requalificação urbanística de toda a área poente da cidade do Funchal, implementando medidas com vista à melhoria das condições de acessibilidade, numa área especialmente procurada por locais e turistas, quer para efeitos de lazer ou de prática desportiva”.

A obra prevê intervenções na rede rodoviária, limitando, durante dois meses, a circulação a uma via de trânsito, especificamente entre o n.º 145 de polícia e o Largo da Paz. Neste troço intervencionado haverá um alargamento dos passeios existentes, sendo que os acessos às travessias pedonais serão prolongados, rebaixados e dotados de pavimento táctil para facilitar a mobilidade e segurança dos pedestres. A obra vai permitir, igualmente, estender a ciclovia até ao n.º 145 e melhorar as condições de acesso às paragens de transporte público.

Bruno Martins pede a compreensão de todos os funchalenses perante os incómodos que serão causados e no cumprimento da sinalização temporária existente no local, concluindo que esta intervenção “reforça a determinação deste Executivo em transformar a cidade do Funchal numa capital ajustada às mais diversas necessidades citadinas, adaptando-se aos novos desafios populacionais, e salvaguardando, acima de tudo, a segurança de todos os utilizadores do espaço público”.