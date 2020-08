Imóvel de luxo na Monumental ganha 'nova vida'

Com o novo nome 'Monumental Madeira', começou ontem, 5 de Agosto de 2020, a ser comercializado um dos empreendimentos da Estrada Monumental, no Funchal, que tinha sido 'vítima' da última crise financeira. Na altura, designado 'Ocean Cliff Residence', tinha sido concluído em 2012 e a promoção imobiliária começara precisamente em Agosto desse ano, faz agora oito anos.

O novo promotor é a Habitat Invest, que entra agora no mercado regional, sendo uma promotora imobiliária de capitais nacionais, fundada em 2004, e que se propõe desenvolver "um projecto residencial de luxo composto por 24 unidades residenciais com áreas entre os 177 e os 652 metros quadrados (m2), em parceria com um investidor estrangeiro", noticia hoje o portal Idealista.pt, com base num comunicado. "Os apartamentos vão ter amplas varandas e terraços, todos com vista para o Atlântico, jardins, áreas comuns de lazer e piscina".

Recorde-se que o empreendimento pertenceu ao grupo de empresas do arquitecto Norberto Melim, neste caso a NANAB, que se assumiu a promoção do empreendimento, cuja página de facebook ainda existe. "Esta empresa pertence ao Grupo Melim Holding SGPS, onde existem outras empresas ligadas ao ramo imobiliário directa ou indirectamente, tais como: ATELIER MELIM (autor do projecto), PREDIAL MEDI (comercialização), GINOMEL (gestão de obra)", frisava a antiga proprietária (e de vários outros empreendimentos residenciais de referência na Madeira) com sede na Rua Nova de São Pedro, que foi alvo de processos de insolvência em meados de 2015, requeridos pelo Novo Banco (ex-BES).

Nesta nova vida deste condomínio de luxo, foi então denominado Monumental Madeira e "situa-se na prestigiada Estrada Monumental, no Funchal, junto à Praia Formosa, a maior zona balnear da ilha. O projecto arquitetura tem a assinatura da Saraiva + Associados (com sede em Lisboa e escritório no Funchal, bem como em vários países), sendo que a comercialização dos imóveis arrancou, através das mediadoras Five Stars - Brokers e as locais Hi Home, Imocaires, Madeira Legacy e Cidade Imobiliária", frisa. A S+A foi fundada em 1996 e, além de arquitectura também dedica-se ao design, sendo que um dos projectos mais recentes na Região Autónoma da Madeira foi a requalificação da Quinta Magnólia, e que deverá ter dado um toque especial ao projecto agora noticiado.

O administrador da Habitat Invest, Pedro Vicente, citado no comunicado, salienta que "a entrada na Madeira tem um duplo significado. A estratégica expansão geográfica da actividade da empresa, mas também o aumento da sua capacidade produtiva, que tem vindo a ser preparada e que produzirá, expectavelmente, sólidos resultados, que serão divulgados ao longo do ano de 2020”.

Com o Monumental Madeira, "a promotora passa a contar no seu portfólio com 12 projectos em desenvolvimento, no total de 655 unidades residenciais em produção", conclui.