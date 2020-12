Conselho Geral da UMa escolhe seis membros externos

Já foram escolhidos os seis membros externos que compõem o Conselho Geral da Universidade da Madeira para o quadriénio 2020-2024, tendo a escolha recaído em André Barreto, Francisco Fernandes, Luís Reto, Nini Andrade Silva, Paula Margarido e Roland Bachmeier,

O Conselho Geral é o órgão de governo da Universidade a que cabe definir o desenvolvimento estratégico e a supervisão da instituição. É constituído por 21 membros, sendo 11 representantes dos professores e investigadores, três representantes dos estudantes, um representante dos trabalhadores não docentes e não investigadores e seis personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes à Universidade, com conhecimentos e experiência relevantes para a Instituição.

Marco André Pereira e Barreto

Natural do Funchal é Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto de Gestão, em Lisboa e foi Presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas entre 2015 e 2018; membro externo cooptado do Conselho Geral da Universidade da Madeira entre 2016 e 2020, tendo presidido à Comissão de Assuntos Financeiros e Solidariedade Social.

Participa na gestão e administração de várias empresas, de que se destaca o exercício, desde 1998 até à presente data, das funções de Director Geral da Quintinha de São João. Foi vogal da Direcção da Associação de Promoção da Madeira e membro da Mesa de Hotelaria da ACIF, de que foi Presidente, durantes 3 anos, até final de 2009.

O Dr. André Barreto tem, pelas suas qualidades pessoais e profissionais, granjeado admiração pela atitude de pensar e intervir, de forma sistemática, crítica e estruturada, nas áreas da economia, do turismo e da hotelaria.

Francisco José Vieira Fernandes

Francisco Fernandes é natural do Funchal. Doutorado em Motricidade Humana, na especialidade de Ciências do Desporto, Mestre em Gestão do Desporto, pela FMH/UTL e Licenciado em Finanças pelo ISE/UTL. É economista e Técnico Oficial de Contas desde 1976, sendo membro da respectiva Ordem dos Contabilistas Certificados.

Foi Chefe dos Serviços Administrativos dos Aeroportos da Madeira entre 1978 e 1993 e Presidente do Conselho Directivo do Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira entre 1993 e 2000. Foi membro do Governo Regional da Madeira entre 2000 e 2011 e Director Adjunto dos Aeroportos da Madeira, na empresa ANA-Aeroportos de Portugal, SA.

Francisco Fernandes tem mantido com a Universidade da Madeira uma relação de compromisso institucional, em variadas atividades, de que se destaca a de ter sido membro externo cooptado do Conselho Geral entre 2012 e 2020, tendo exercido as funções de Presidente entre 2016 e 2020.

Luís Antero Reto

Doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Louvain-la-Neuve e Licenciado em Psicologia pelo ISPA, foi reitor do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, entre 2009 e 2018, instituição de que foi presidente, entre 2005 e 2009. Foi também dirigente do Instituto de Psicologia Aplicada (ISPA), entre 1979 e 1985, e presidente do INDEG-ISCTE, entre 1998 e 2004. Em 1991, obteve a Agregação em Marketing, no ISCTE, em 2001, e ascendeu à categoria de Professor Catedrático, na área de Recursos Humanos, em 2003.

Além da vertente associada ao ensino, à investigação e à liderança universitária, que marcou parte fundamental da sua vida académica, o perfil profissional do Professor Doutor Luís caracteriza-se também pela sua vasta actividade empresarial e associativa nas áreas dos estudos de mercado, sondagens, formação profissional e responsabilidade social das empresas.

É também de realçar a sua ligação à Universidade da Madeira, pelo facto de se ter empenhado no estabelecimento de um protocolo interinstitucional entre a UMa e o INDEG-ISCTE-IUL, que resultou no funcionamento de várias pós-graduações, em parceria, nas áreas de gestão, contabilidade e finanças.

Isabel Andrade Silva

Nini Andrade Silva é natural do Funchal. Formou-se em Design no Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), em Lisboa, tendo prosseguido em simultâneo o seu percurso académico e profissional em locais como Nova Iorque, Londres, Paris, África do Sul e Dinamarca.

A 10 de Junho de 2011, foi distinguida pelo Governo Português com a Título Honorífico da Grande Ordem do Infante D. Henrique, Grau de Oficial, pelos feitos alcançados em nome de Portugal, no país e no estrangeiro e, em 2013, recebeu a Medalha de Ouro da Cultura, atribuída pelo Governo Regional da Madeira.

A sua obra, fortemente marcada por critérios de qualidade, rigor, criatividade e universalidade, granjeou prestígio em todo o mundo, facto que tem sido traduzido na atribuição de um número relevante de outras reconhecimentos e prémios.

Paula Cristina Baptista Margarido

Paula Margarido é Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, e Pós-Graduada em "Contabilidade e Finanças para Juristas" e em “Fiscalidade Avançada", pela Católica Porto Business School.

É desde Novembro de 2019, Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, tendo no mandato anterior sido vice-presidente do referido Conselho Regional, entre 2017 e 2019. Construiu uma carreira que não se esgota no exercício da advocacia, mas outrossim na extensão da sua atividade de origem à liderança de estruturas profissionais, à formação e a estágios, bem como a causas sociais relevantes.

Roland Bachmeier

Roland Bachmeier é natural da Alemanha e Licenciado em Gestão Hoteleira pelo Hotel – Escola Schloss Klessheim Institute of Turism & Hotel Management, em Salzburg.

Em 1979, ingressou nos negócios da família, na Madeira, dirigindo o Restaurante 'O Galo', no Caniço, e, mais tarde a 'Residencial Galomar', onde exerceu o cargo de Director-Geral. Foi membro e presidente da Mesa de Hotelaria da ACIF-CCIM, entre 2012 e 2020, e membro do Conselho de Administração da Associação de Promoção da Madeira, entre 2012 e 2020, tendo também colaborado com a UMa, dando o seu apoio ao Projecto do Turismo, à realização de estágios e à colaboração com o Departamento de Arte e Design, no âmbito da renovação do Galo Resort do Caniço.

Além da sua formação na área do Turismo e Hotelaria, Roland Bachmeier tem uma vasta experiência profissional, realizada em variadíssimas partes do mundo.