Estabilidade do corpo docente é fundamental para o sucesso dos alunos

A estabilidade do corpo docente foi apontada por Jorge Carvalho como um dos princípios em que a secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) tem apostado para que os alunos das escolas da Região possam alcançar o sucesso. O governante falava, esta manhã, na abertura do seminário ‘Partilha de Boas Práticas’, organizado pela Direcção Regional de Administração Escolar, organismo daquela secretaria.

A iniciativa junta, ao longo do dia de hoje, directores das várias escolas da Região, dos vários níveis de ensino para debaterem o envolvimento da comunidade no desenvolvimento do Projecto Educativo. Contará com comunicações de três estabelecimentos de educação e ensino, assim como de uma Associação de Pais e de uma Associação de Estudantes.

Na sessão de abertura, o secretário regional com a tutela da Educação referia-se à partilha de boas práticas como uma oportunidade para as várias escolas melhorarem o ensino que disponibilizam à sua comunidade.

O projecto educativo de cada estabelecimento de ensino é, para a SRE, “um instrumento fundamental para a promoção do sucesso”, disse Jorge Carvalho, sendo que é no ajustamento dos seus princípios, sempre com a devida orientação da tutela, que as várias escolas da Região têm conseguido “dar a melhor resposta à comunidade educativa”. O objectivo não tem passado por respostas uniformes, antes pelo contrário, “estas devem ser disformes e devem responder à necessidade de cada ambiente, de cada contexto, e, se possível, de cada aluno”, apontou.

O governante destacou, ainda, as condições que têm sido criadas pela Secretaria para que os alunos possam ser bem sucedidos no seu percurso escolar. À cabeça está a estabilidade do corpo docente, um dos princípios considerados “essenciais”, a par da redução das zonas pedagógicas da Região de 5 para 2, ou dos concursos quadrienais que permitem uma estabilidade dos docentes nas suas escolas e a sua afectação aos projectos educativos.

Além disso, Jorge Carvalho disse ser fundamental nesta equação “o facto de cada escola poder recrutar até 15% de corpo docente”. Ainda assim, na sua opinião, essa ‘liberdade’ só fará sentido “se existir um projecto educativo” e se estiver bem definido o objectivo de base para que esses recursos sejam os mais indicados para responder ao perfil dos alunos e aos objectivos que a escola pretende enquadrar para dar resposta à respectiva comunidade educativa.

O princípio da equidade não é dar de forma igual a todos, mas é o procurar dar a cada um para que, aí sim, se possam tornar iguais. Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia

Sobre o encontro, o secretário da Educação destacou o facto de permitir aos participantes “conhecer as diferentes abordagens nas escolas da Região e encontrar as melhores soluções”, enfatizando que “a resposta mais adequada é a resposta que está mais próxima”.

Deu como exemplo o projecto ‘Turmas+’, que quando foi lançado pela tutela foi objecto de alguma polémica, mas que, segundo o governante, acabou por se revelar um sucesso. “Temos de dar mais a quem tem menos”, disse, reforçando que “o princípio da equidade não é dar de forma igual a todos, mas é o procurar dar a cada um para que, aí sim, se possam tornar iguais”.