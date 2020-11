Revista científica publica artigo sobre inovação pedagógica do ISAL

Andreia Carvalho, Leonilde Olim, Sancha de Campanella, Sérgio J. Teixeira e Teresa Costa, docentes do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), desenvolveram uma investigação para aprofundar o conhecimento das práticas de inovação pedagógica no ensino superior, numa altura em que os modelos conservadores de ensino, com base na transmissão e na memorização da informação, têm vindo a ser repensados e contrariados pela colaboração e pelo diálogo entre os alunos e entre alunos e professores.

O artigo acabou por ser publicado na revista científica internacional “EDUCATION AND TRAINING”, que tem um factor de impacto de 1.79 e está indexada na Web of Science.

Cientes de que é necessário repensar o próprio papel das instituições, os docentes procederam a um levantamento das práticas pedagógicas praticadas no ISAL nas três licenciaturas ministradas: Gestão de Empresas, Turismo e Gestão e Organização Hoteleira. Foram elaborados questionários de resposta fechada, compostos por 14 questões, utilizando uma escala de 1 a 5. De forma a traçar o perfil dos inquiridos, foram definidas quatro questões identificativas: profissão (aluno/docente), idade, concelho de residência e área de formação/lecionação. Os questionários foram enviados a todos os docentes e discentes do ISAL.

Os resultados apontam para a verificação de algumas práticas de inovação pedagógica, ainda que estas não sejam implementadas de forma sistemática, articulada e envolvendo todo o corpo docente, bem como a identificação de limitações à concretização de mudanças na intervenção pedagógica.

O artigo pode ser consultado em:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ET-05-2020-0141/full/html