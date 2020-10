Encontro de Partilha de Boas Prática reuniu vários professores da Madeira

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participou hoje no Encontro de Partilha de Boas Práticas, subordinado ao tema 'Os instrumentos de autonomia em prol da qualidade do serviço educativo', que reuniu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana cerca de três dezenas de professores (e cerca de 100 on-line), na grande maioria pertencentes às direcções e conselhos executivos de escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM).

Jorge Carvalho considerou que a pertinência daquele espaço de partilha de conhecimentos não está na replicação de modelos de sucesso, mas sim, no âmbito da sua autonomia, cada escola perceber aquilo que se faz nas diferentes comunidades educativas e poder responder aos desafios da forma que considerar mais adequada à sua realidade.

"A autonomia é exactamente esse princípio da decisão local, mais próxima. Se, do ponto de vista macro, a tutela procura criar as condições para que essa autonomia possa ser exercida – por exemplo: passámos a realizar os concursos de quadro escola de quatro em quatro anos, criando estabilidade ao nível do corpo docente nas escolas, e demos a possibilidade de cada escola poder recrutar até 15% do seu corpo docente, permitindo também dar resposta aos seus projetos educativos –, do ponto de vista micro, essa autonomia, em função do contexto e das realidades e necessidades, fica aprimorada. Daí a grande responsabilidade que a autonomia traz, porque parte-se do princípio que essas decisões resultam de conceitos de avaliação, de um conhecimento muito aprimorado desse contexto, por forma a que se possa depois desenvolver a visão, a estratégia e as metodologias mais adequadas para que o processo educativo possa ser frutuoso e responder ao projecto de vida de cada um", sublinhou.

Nesta lógica de procura incessante por respostas mais adequadas e de melhoria contínua do processo educativo, tendo em vista um cada vez melhor desempenho profissional em prol dos alunos, Jorge Carvalho agradeceu a "forma empenhada, dedicada e sobretudo consciente" como toda a comunidade educativa respondeu ao contexto inédito que se vive.

O Encontro de Partilha de Boas Práticas, contou com intervenções de Leonor Lima Torres, acerca da 'Cultura de Escola e resultados escolares', e de representantes da EB1/PE Santana, Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, EB1/PE Visconde Cacongo e EB1/Pe São Filipe, que abordaram, respectivamente, 'O relatório de autoavaliação enquanto alicerce para construção do PEE', 'Os documentos da escola na construção da melhoria', 'A articulação dos documentos e a respectiva avaliação' e a 'Melhoria dos processos organizacionais e o impacto na vida da escola'.