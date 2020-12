Aviso laranja para agitação marítima estendido até domingo à tarde

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou o aviso laranja de agitação marítima forte para a costa Norte e Porto Santo até às 15 horas de domingo, estando previstas ondas de cinco a seis metros, podendo chegar aos dez metros de altura.

Inicialmente o aviso laranja estava previsto apenas até às 18 horas deste sábado, tendo o agravamento das previsões motivado o prolongamento do aviso, o segundo mais grave dos emitidos pelo IPMA. Já hoje às 18 horas entra em vigor para estas duas zonas um aviso amarelo devido às condições do mar, que deverá apresentar ondas com quatro a cinco metros.

Entretanto no domingo, a partir das 15 horas o aviso laranja dará lugar a um aviso amarelo que se estende até 6 horas de segunda-feira.