Agitação marítima leva a novo aviso para amanhã e domingo

Além do aviso laranja para agitação marítima em vigor até ao meio-dia e do aviso amarelo que lhe segue até às 15 horas, o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para a Costa Norte e Porto Santo um novo aviso amarelo, em vigor a partir das 15 horas de amanhã e que se estende durante o resto do dia de sábado e todo o dia de domingo, terminando à meia-noite desse dia.

Segundo o IPMA, estão previstas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura.