Galeria Marca de Água recebeu mais de 4.500 visitantes em 2020

A Galeria Marca de Água conclui este ano com mais de 4.500 visitantes, tendo organizado três exposições temporárias e mais de meia centena de actividades pedagógicas, nomeadamente oficinas de expressão plástica e visitas orientadas.

Neste ano, a galeria expôs meia centena de artistas totalizando mais de duas centenas de obras expostas.

De destacar que, desde a sua abertura, a 18 de Maio de 2017, a Marca de Água registou uma afluência de mais de vinte mil visitantes.

Raquel Fraga, directora artística da Marca de Água, destaca a "progressiva consolidação da marca junto do público madeirense e o reconhecimento da qualidade da programação, que tem vindo a reunir os principais nomes consagrados das artes plásticas nacionais e regionais, assim como uma clara aposta em novos artistas e curadores”.

Actualmente está a decorrer a exposição colectiva 'Mulheres Artistas Madeirenses em diálogo com Sonia Delaunay', que reúne obras de uma dezena de artistas plásticas madeirenses postas em diálogo com uma obra de Sonia Delaunay. Integram esta exposição as seguintes artistas: Dina Pimenta, Filipa Venâncio, Guareta Coromoto, Lina Pestana, Luísa Spínola, Rafaela Luís, Rita de Andrade, Sara Santos, Sonia Delaunay, Teresa Gonçalves Lobo e Teresa Jardim.

A exposição tem a curadoria do professor de ensino superior Diogo Goes. Poderá ser visitada até 18 de Fevereiro.

Para 2021 estão programadas duas novas exposições individuais, da autoria dos artistas plásticos madeirenses Eduardo Freitas e Marco Fagundes Vasconcelos.

Raquel Fraga, agradece "a todos os artistas que integraram a programação" e ao público visitante "pela confiança novamente expressa ao longo de todo este ano".