Ao DIÁRIO, alguns dos moradores da zona da Lombadinha, na Boaventura, queixam-se de alguns atrasos no auxílio às populações. Ponta Delgada e Boaventura foram fustigadas pelos efeitos do mau tempo que começou na noite do dia 24 de Dezembro.

Mesmo sabendo que os meios da protecção civil não "têm mãos a medir", pedem auxílio imediato, porque têm idosos sem acesso a água potável e crianças que não têm sequer fraldas.

Um primeiro contacto foi feito para os bombeiros voluntários de São Vicente e do Porto Moniz, pelas 12h30, mas até agora, final da noite, ainda não receberam "qualquer resposta".

Rodolfo Silva explica que a situação se agrava com o cair da noite, porque muitas habitações continuam sem luz e "temos cerca de 15 pessoas nesta situação, uma delas com um bebé".

No que concerne à rede móvel nem houve grandes problemas, mas a verdade é que sem acessos viários "nos sentimos abandonados". A água de que dispõe foi obtida através de dois moradores que, por veredas pouco "seguras", conseguiram chegar até à vila e voltar.

Ao DIÁRIO, Rodolfo Silva sublinha que a situação tem sido difícil e espera que "em breve" possam chegar até à localidade e prestar o apoio devido aos moradores. "Nunca imaginamos que íamos viver esta situação".