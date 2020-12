Polícia marítima resgata homem na Baía de Câmara de Lobos

Um homem de nacionalidade portuguesa foi resgatado esta tarde, na baía de Câmara de Lobos, quendo se encontrava agarrado a uma boia, sem capacidade de regressar a terra.

O socorro foi prestado pela capitania do Porto do Funchal, em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e em articulação com o serviço Regional de Protecção Civil.

O alerta foi dado por volta das 16 horas, altura em que foi encaminhada uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal, mas o resgate acabou por ser feito a nado, por agentes da Polícia Marítima, já que a vítima se encontrava a uma curta distância da praia.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.