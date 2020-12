Marisa Matias caiu e fraturou as costelas. Apesar disso, a candidata à Presidência da República assegura que vai continuar a campanha: "Força não me falta para lutar por este país!" escreveu no instagram.

De acordo com a TSF, Marcelo Rebelo de Sousa já telefonou à candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, para desejar as melhoras.