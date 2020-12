Três terramotos em 24 horas

Primeiro foi na América do Sul, quando um terramoto de magnitude 6 na escala Richter foi registado no sul do Peru, causando danos em pelo menos duas casas e uma escola, de acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência; mais tarde, no mesmo continente, outro sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter abalou o centro e o sul do Chile; e já pela madrugada de hoje, a terra tremeu no outro lado do mundo, quando um terramoto 5,2 graus de magnitude na escala de Richter atingiu a Croácia, com o epicentro perto da capital, Zagreb.

Perú

O epicentro foi localizado no Oceano Pacífico, 36 quilómetros a sudoeste do município de Chala, localizado na região de Arequipa, cerca de 615 quilómetros a sul da capital Lima.

A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha peruana indicou que, apesar de ter tido origem no oceano, não gerou um aviso de tsunami.

As casas afetadas sofreram fendas significativas nas paredes e outras partes da estrutura, deixando uma delas inabitável, enquanto os danos foram menores na escola, com algumas estruturas menores quebradas.

Outro tremor secundário com um epicentro no norte do Chile foi também sentido este domingo no sul do Peru, atingindo uma magnitude de 5,6 na escala de Richter.

Até ao momento, não foram comunicados quaisquer danos pessoais ou materiais, mas as autoridades locais em Tacna continuam a avaliar possíveis danos em áreas vulneráveis.

Têm-se sentido numerosos tremores desde o dia de Natal em território peruano, quase todos concentrados na metade sul do país.

O Peru está localizado na área conhecida como o Anel de Fogo do Pacífico, onde aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial é registada.

Chile

Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter abalou este domingo o centro e o sul do Chile, sem causar vítimas ou danos materiais, noticiou a agência Efe, que cita o Centro Sismológico Nacional da Universidade chilena.

Segundo a mesma fonte, o sismo ocorreu às 18:39 locais (21:39 em Portugal) e teve o epicentro a 144 quilómetros a oeste do município costeiro de Toltén, na zona centro sul do país.

Por seu turno, o Gabinete Nacional de Emergência do Ministério do Interior do Chile informou de que se tratou de um abalo de "mediana intensidade" e do qual "não resultou danos pessoais nem afetação dos serviços básicos ou de infraestruturas".

Já o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada ressalvou que as características deste sismo não reúnem as condições necessárias para formar tsunamis nas zonas costeiras do Chile.

Croácia

Um terramoto de 5,2 graus de magnitude na escala de Richter atingiu hoje a Croácia, com o epicentro perto da capital, Zagreb, disse o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, sem causar vítimas, de acordo com informações iniciais.

O epicentro do sismo foi localizado a 49 quilómetros a sudeste de Zagreb, que tem 700 mil habitantes, e a 13 quilómetros a sudoeste de Sisak, onde vivem 35 mil pessoas.

O terramoto foi sentido às 06:28 (05:28 em Lisboa).

"Ainda não fomos informados dos danos", disse o chefe do Instituto Sismológico Croata, à televisão estatal, a HRT.

Os meios de comunicação social locais deram conta de alguns danos menores em Sisak, onde algumas fachadas de edifícios caíram.

A capital croata tinha sido atingida em março por um terramoto de magnitude 5,3 que causou grandes danos materiais.