Benfica e Braga podem festejar hoje na Liga Europa

A quinta jornada da Liga Europa que se disputa ao longo desta tarde e noite, entre os 12 grupos da competição, pode servir para muitos festejos por parte de vários clubes, entre eles os portugueses do Benfica e do Sporting de Braga.

Nesta penúltima jornada desta fase de grupos são 20 as formações que podem garantir o passaporte para os 16 avos-de-final da prova europeia, juntando-se assim aos já apurados Roma, do treinador luso Paulo Fonseca, aos ingleses do Arsenla e Leicester City e à formação alemã do Hoffenheim.

Na verdade são várias as contas a fazer nos diversos grupos, e que podem ser ‘consultadas’ no site oficial da UEFA (https://pt.uefa.com/), mas o DIÁRIO faz questão de destacar os resultados possíveis de Benfica e Braga, nesta antevisão de quinta-feira no seu site oficial.

Assim sendo e começando pelo Grupo D, a formação de Jorge Jesus garante a passagem aos ’16 avos’ se vencer o Lech Poznan ou se empatar e o Standard Liège não consiga derrotar o Rangers.

A equipa escocesa do Rangers passa, para a fase seguinte, se vencer o Standard Liège ou se empatar e o Lech Poznan não vencer o Benfica. O Rangers será confirmado como o vencedor do agrupamento se vencer e o Benfica perder.

De referir ainda que os polacos do Lech serão eliminado se não conseguirem vencer no Estádio da Luz. Já os belgas do Standard serão eliminados se não venceram na Escócia.

Quanto ao Grupo G que conta já com o Leicester apurado, tem o conjunto bracarense às portas de alcançar o mesmo feito. A equipa orientada por Carlos Carvalhal apura-se se triunfar em Atenas o AEK ou se empatar e o Zorya não vencer o Leicester.

A equipa inglesa vencerá o grupo se bater o Zorya, se os dois jogos terminarem empatados ou se o Braga perder diante o AEK.

Referência ainda que a equipa grega será eliminado se não conseguir vencer o Braga, o mesmo acontecendo com o Zorya, que ficará eliminado se não bater o Leicester ou se o Braga vencer o AEK.

Deixamos aqui os clubes que hoje podem festejar na ‘Europa’:

Grupo A: Young Boys

Grupo C: Slavia Praga, Bayer Leverkusen

Grupo D: Rangers, BENFICA

Grupo E: Granada, PSV Eindhoven

Grupo F: Nápoles, Real Sociedad, AZ Alkmaar

Grupo G: SPORTING BRAGA

Grupo H: Lille, AC Milan

Grupo I: Villarreal, Maccabi Tel-Aviv

Grupo J: Antuérpia, Tottenham

Grupo K: Dinamo Zagreb, Feyenoord

Grupo L: Estrela Vermelha