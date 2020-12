Orçamento Regional discutido entre 15 e 18 de Dezembro

O debate do Orçamento e do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2021 foi esta quinta-feira agendado para os dias 15 a 18 de Dezembro.

A decisão foi tomada na Conferência dos Representantes dos Partidos (CRP), que esteve hoje reunida.

A CRP aprovou ainda o regimento do debate que consagra 30 horas para análise, debate e aprovação do Orçamento Regional, no valor de 2.033 milhões de euros, e do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira -- PIDDAR, no valor de 800 milhões de euros.

A Conferência dos Representantes dos Partidos marcou ainda 19 plenários: dez no mês de janeiro e nove em fevereiro do próximo ano.