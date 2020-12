30 horas de debate à volta do Orçamento e Programa de Investimentos para 2021

A Conferência dos Representantes dos Partidos aprovou esta quinta-feira o regimento que orienta o debate do Orçamento Regional e do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2021.

Vão ser trinta (30) horas de análise e debate à volta dos dois documentos, que acontecem entre os dias 15 e 18 de Dezembro, confirmou José Manuel Rodrigues, Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

A proposta de Orçamento Regional de 2021 tem o valor global de 2.033 milhões de euros (dois mil e trinta e três milhões de euros). Já o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para o ano 2021 supera os 800 milhões de euros (800.326.994 de euros) e de acordo com o executivo madeirense “prossegue, por via das intervenções públicas a realizar, à implementação da estratégia delineada no âmbito Plano de Desenvolvimento Económico e Social - PDES para o período de programação 2021-2030 e simultaneamente, contribui para a concretização dos objetivos definidos no Programa do Governo Regional para o período 2019-2023”.

A Conferência dos Representantes dos Partidos marcou ainda 19 plenários: 10 no mês de Janeiro e 9 no mês de Fevereiro do próximo ano.