CMF aprova orçamento de 104 milhões de euros e pede cooperação à oposição

O Executivo da Câmara Municipal do Funchal aprovou hoje, em Reunião de Câmara, o Orçamento Municipal (OM) para 2021, que se situa nos 104 milhões de euros, com os votos favoráveis da Coligação Confiança, a abstenção do CDS e os votos contra do PSD. O OM 2021 será agora submetido à votação da Assembleia Municipal, em Dezembro.

O presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia começou por considerar que "este é o Orçamento mais difícil e o mais importante do mandato, em virtude da crise sanitária e socioeconómica sem precedentes que estamos a viver", e ressalvou que o mesmo traduz os pilares que orientam a governação do atual Executivo, nomeadamente a sustentabilidade económica e ambiental; a equidade e justiça social; a habitação e reabilitação urbana; a inovação e inteligência; e a proximidade e participação cívica.

Entre as principais apostas, o edil sublinha 44 milhões de euros para procjetos estruturantes: "cerca de 30 milhões destinam-se a investimentos públicos, com vista a melhorar a qualidade de vida da população, destacando-se projectos em Reabilitação Urbana, Habitação, Águas e Saneamento, Ambiente, Florestas e Acessibilidades, os quais também terão um papel decisivo no sentido de ajudar o tecido empresarial local a debelar a crise, criando empregos e protegendo postos de trabalho."

Os restantes 14 milhões, explica Miguel Silva Gouveia, "serão aplicados em actividades de profunda relevância municipal, como as funções sociais da autarquia, com o reforço do Fundo de Investimento Social, dos apoios à Educação e, ainda, à Cultura. A autarquia não tem dúvidas de que, com o evoluir da crise, será essencial continuar a assegurar aos funchalenses uma rede de amparo social, permitindo a manutenção de condições de vida condignas, pelo que os apoios de cariz social são, sem dúvida, uma prioridade da CMF para responder à crise."

Miguel Silva Gouveia reforçou que "2021 será um ano particularmente difícil, em virtude das circunstâncias que são do conhecimento de todos, pelo que é mais fundamental do que nunca poder enfrentar essas vicissitudes com um orçamento municipal aprovado, o que infelizmente não aconteceu no ano passado. Foi nesse sentido que reunimos com todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal do Funchal, no âmbito da elaboração do OM 2021, e que incluímos diversas propostas da Oposição neste Orçamento, manifestando, em todos os encontros mantidos, o propósito de estabelecer pontes e de encontrar soluções conjuntas para os desafios que a cidade vai enfrentar no próximo ano.”

"Agora a Assembleia Municipal terá a palavra sobre este Orçamento, e aquilo que apelamos a todas as forças políticas da cidade é à cooperação, em nome daquilo que nos deve unir a todos nesta altura, que é o bem-estar dos funchalenses. O Funchal precisa de um Orçamento aprovado para enfrentar a crise, e essa é uma responsabilidade de todos", conclui.