CDS defende apoios às famílias e empresas de Câmara de Lobos

O CDS deu hoje o seu contributo para o Orçamento e Plano de Investimentos municipais para 2021 do concelho de Câmara de Lobos.

Maurício Rodrigues defendeu o reforço de verbas para a área social, por entender que o número de desempregados vai aumentar devido à pandemia, sem esquecer os apoios às famílias que apresentam o terceiro pior poder de compra da Região.

O deputado municipal centrista apela ainda à criação de um pacote de incentivos ao comércio, privilegiando aqueles que cumprem com as regras do confinamento, decretadas pelo IASaúde, por forma a criar em Câmara de Lobos um clima de segurança para os locais e visitantes.

Maurício Rodrigues defende ainda o prolongamento do programa de apoios e isenções municipais às empresas e agentes culturais, até ao fim da pandemia e considera que está na hora de a Autarquia ajudar quem, até agora, sempre contribuiu com os seus impostos para o orçamento municipal.