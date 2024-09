Protocolo entre CMF e APRAM 'lança' projecto WIFI-Funchal

A celebração de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal do Funchal e a APRAM, ontem, representa um primeiro passo na implementação do projecto WIFI-Funchal, que pretende ceder internet gratuita aos munícipes e aos turistas que visitam a Região.

Na assinatura deste protocolo estiveram presentes a presidente e o vice-presidente da CMF, Cristina Pedra e Bruno Pereira, bem como a vereadora Ana Bracamonte e, por parte da APRAM, a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço.

"Trata-se de um protocolo de partilha de infraestruturas, existentes e a criar, entre as duas entidades e que visam a implementação de novas soluções digitais no Funchal e no porto, isto em conformidade com as actuais e futuras necessidades, quer da administração pública, quer dos cidadãos", explica nota à imprensa.

Por forma a cumprir este protocolo, será necessária a realização de obras de preparação de infraestruturas/condutas, sendo que será dada prioridade à partilha das mesmas. A autarquia fica responsável pela execução das obras de preparação de infraestruturas/condutas desse o início do Cais da cidade até ao início do estacionamento do Cais 8, sendo que, no que respeita às obras relativas às infraestruturas e condutas a criar, o compromisso assumido é que estejam concluídas até Dezembro de 2025.