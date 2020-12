População escapa por milagre ao dilúvio na costa Norte

O temporal no Norte da ilha provocou um rasto de destruição nas freguesias de Ponta Delgada e Boaventura. Além das 27 pessoas que deixaram as suas habitações por precaução, há relatos de apenas um pé fracturado. A população compara o pesadelo vivido no dia de Natal à aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 e agradece a São Vicente por não haver mortos. O tema faz manchete da edição deste domingo do DIÁRIO. A reportagem alargada sobre o dilúvio do dia de Natal revela que o aviso meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ‘amarelou’ durante mais de 40 horas. Entretanto, o Governo Regional anunciou que vai canalizar apoios para as pessoas afectadas e quer os trabalhos de limpeza concluídos já amanhã.

Esta é também uma edição especial de balanço ao que foi o ano Covid de 2020 na Madeira. Do falso sentimento de segurança às 12 mortes e mais de 1.400 infectados, nem a ‘Pérola do Atlântico’ escapa ao vírus que mascarou e mudou o rumo ao Mundo. Entretanto, o Governo Regional conta iniciar a vacinação antes do fim-do-ano.