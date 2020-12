Aviso amarelo para agitação marítima na costa Norte e no Porto Santo

A costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo a partir de amanhã devido à agitação marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro, é válido entre as 21 horas de amanhã, segunda-feira, e a manhã do dia 30..

Estão previstas ondas de noroeste (NW) com 4 a 4,5 metros.