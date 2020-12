Presidente da ALM deixa palavra de conforto à população atingida pelo temporal

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira dirigiu uma palavra de conforto e de solidariedade às populações do Norte da ilha, atingidas pelo temporal.

Durante o dia, José Manuel Rodrigues acompanhou a situação em contacto com alguns autarcas dos concelhos mais atingidos.

"Neste Dia de Natal, a chuva prejudicou as celebrações da Festa, mas estou certo de que as fortes gentes do Norte saberão, mais uma vez, ultrapassar esta dolorosa situação", transmitiu, numa nota de imprensa.

"Aos governantes, autarcas, bombeiros, agentes da protecção civil, polícias, funcionários públicos e privados deixo uma palavra de apreço pelo trabalho que estão a desenvolver para manter a segurança de pessoas e bens e devolver a normalidade à vida no Norte da ilha", reiterou José Manuel Rodrigues.