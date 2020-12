Várias pessoas retidas no interior do túnel da Boaventura

Há oito turistas com as viaturas presas junto à boca do túnel da via Expresso que liga a Boaventura à Ponta Delgada. Cada viatura trazia 4 ocupantes, uma delas com um casal alemão, acompanhado por duas duas crianças, e outra com cidadãos portugueses. Ambos circulavam no sentido Boaventura para Ponta Delgada.

Os turistas, ao se depararem com a impossibilidade de saírem com as viaturas para o lado da Ponta Delgada ainda tentaram inverter a marcha, mas acabaram com as viaturas presas entre duas derrocadas. Por uma questão de segurança, optaram por se refugiar, a pé, no interior do túnel, onde permanecem.

Junto com eles está um cidadão madeirense que tentava chegar até à Boaventura, mas que também foi surpreendido pelas várias derrocadas. “Neste momento estou aqui a aguardar que limpem a derrocada do lado da Ponta Delgada”, relatou à instante ao DIÁRIO. De acordo com os relatos deste madeirense, os turistas deram o alerta à Protecção Civil, através do 112, por volta das 15h45.

Os turistas que têm as viaturas presas estão bem, não apresentando qualquer ferimento. Neste momento, conforme nos relatam, uma máquina já está no terreno a proceder às limpezas do lado da Ponta Delgada.