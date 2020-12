Chuva e trovoada até meio da manhã desta Primeira Oitava

Um céu geralmente muito nublado, aguaceiros, que podem ser fortes e acompanhados de trovoada. Este é o estado do tempo que pode contar até ao meio da manhã deste sábado, feriado da Primeira Oitava.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de Leste, temporariamente com rajadas (até 65 km/h), soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 75 km/h, nas terras altas, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No Funchal, o céu vai apresentar-se em geral muito nublado. Estão previstos aguaceiros que podem ser fortes e acompanhados de trovoada até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste. Está prevista uma pequena subida de temperatura.

O estado do mar apresentará ondas de Nordeste com 2,5 a 3,5 metros, na costa Norte e ondas de Sueste com 1,5 a 2 metros na costa Sul. A temperatura da água do mar anda entre os 19 e os 20ºC.